Dienstag, 03. September 2019

Neue Kita in Stadtoldendorf eröffnet

Kita-Team und Stadtverwaltung freuen sich über die neue Einrichtung. Foto: beb

Stadtoldendorf. Die neue Kindertagesstätte im Stadtoldendorfer Leitzenhaus ist fertig! Zumindest sind der Umbau und die Einrichtung soweit fortgeschritten, dass die ersten Kinder am Montag ihr neues Domizil beziehen konnten. Der Einzug und die Eröffnung der Tagesstätte waren dringend notwendig, teilt Stadtdirektor Wolfgang Anders mit, denn der Bedarf an Kitaplätzen sei hoch und steige weiter. Dass noch einiges an Mobiliar und Spielgerät fehle, habe die Kinder an ihrem ersten Tag, am Montag dieser Woche, überhaupt nicht gestört, stellte Kita-Leiterin Domenique Patzer am Abend beim Rundgang durch das Erdgeschoss des Leitzenhauses erfreut fest. „Und auch die Eltern waren total glücklich und zufrieden“.

