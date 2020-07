Donnerstag, 23. Juli 2020

Neue Köpfe für die Lampen in Holzminden

Martin Lammert montiert die neuen Leuchtenköpfe. Foto: bs

Holzminden. „Wir liegen noch voll im Plan“, sagt Jan Christoph, Vorstand der Stadtwerke Holzminden AöR. Gut 500 Lampenköpfe hat sein Team bereits ausgetauscht. Insgesamt 2.900 Straßenlampen in der Stadt Holzminden und den Sollingortschaften sollen auf LED-Technik umgerüstet werden (der TAH berichtete). Im Solling leuchten bereits die energiesparenden Straßenleuchten. 2.000 von ihnen werden mit Bundesmitteln gefördert. Nur an den Durchgangsstraßen kann noch kein Vollzug gemeldet werden. Die Laternen werden erst später umgerüstet. Dafür steigt Martin Lammert von den Stadtwerden jetzt in der Südstadt in den Korb des Hubsteigers, löst die Kabel, schraubt die Lampenköpfe ab und setzt die neuen auf. Im Bereich Stadtblick und Musikerviertel ist die Umrüstung bereits erfolgt. In der nächsten Woche aber wird er wohl oder übel eine Pause einlegen müssen. „Wir warten auf die Nachlieferung“, erklärt Jan Christoph. Die von der Stadt bestellten Leuchten hat der französische Hersteller, bis auf die erste Marge, bisher noch nicht liefern können, coronabedingt, so der Stadtwerkeleiter. Geplant ist, dass die Umrüstung der Straßenlaternen bis Mitte September abgeschlossen ist. Dann wird die bisherige Leuchtenkopf-Vielfalt aus dem Stadtgebiet verschwunden sein und allein der spartanische LED-Lampenschirm das Stadtbild bestimmen. (bs)