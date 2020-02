Donnerstag, 06. Februar 2020

Neue Lidl-Filiale in Holzminden legt perfekten Start hin

Volle Gänge in der neuen Holzmindener Lidl-Filiale. Fotos: ap

Holzminden. „Locker 100 Kunden waren es um 7 Uhr morgens, die direkt reingekommen sind“, erzählt die Holzmindener Lidl-Filialleiterin Veronika Kerzel am Donnerstagmorgen. Eine richtige Schlange war vor der Tür: Am Tag der Neueröffnung strömen die örtlichen Lidl-Kunden in Massen in die neue Filiale. Die allerersten Kunden hat das Holzmindener Lidl-Team persönlich begrüßt. Für jeden gab es ein „Guten Morgen!“, berichtet Kerzel begeistert. Sie ist voller Freude über den großen Andrang. „Man ist geflasht!“ Tablets, eines der Spezial-Angebote zur Neueröffnung des neuen Lidls in der Allersheimer Straße 38, sind nach kurzer Zeit vergriffen. Vorbeischauen lohnt sich bei der Eröffnungsfeier noch den ganzen Tag: Waffeln, Würstchen und Punsch gibt es geschenkt. Ein Lidl-Drache verteilt Süßigkeiten für die Kleinen. Außerdem können die Lidl-Kunden am Glücksrad drehen und Gewinne absahnen. Bis 18 Uhr läuft die Feier. Montags bis sonnabends ist die Lidl-Filiale von 7 bis 21 Uhr geöffnet. (ap)

