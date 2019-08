Samstag, 17. August 2019

Neue Majestäten regieren in Holzminden

Feierliche Proklamation beim Schützenfest in Holzminden. Foto: ap

Holzminden. „Eine schöne, spannende und erlebnisreiche Zeit“ wünscht Volker Meyer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Holzmindener Schützenvereine, den neuen Holzmindener Schützen-Majestäten. Bei der Proklamation am Sonnabendabend im Schützenfestzelt an der Steinbreite wird Thomas Nostiz vom SC Eintracht zum Großen König der Stadt Holzminden gekürt. Neuer Jungkönig ist Sören Reinfeld vom VJS und Königin der Stadt Holzminden Carolin Reese vom Sport-Schützen-Club. Holger Heckemüller amtiert nun als neuer Bürgerkönig und Niklas Salzmann als neuer Jugendkönig. Volker Meyer, Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul und die Vorstandsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Holzmindener Schützenvereine schmücken die neuen Majestäten gemeinsam auf der Festzelt-Bühne. Zuvor müssen die ehemaligen Könige den Blumenschmuck und die Königskette ablegen, die nun an die neuen Majestäten übergehen. „Ihr habt euer Amt mit Stolz, Würde und viel Freude ausgeübt“, resümiert Volker Meyer. Beim Großen Zapfenstreich um 18 Uhr an der „Kleinen Steinbreite“ betont auch Schützengeneral Detlef Leonhardt: „Ihr habt das Holzmindener Schützenwesen in diesen zwei Jahren würdevoll vertreten.“ Die Band Hitstergrams heizt dem Zelt nach der Proklamation am Abend weiter ein. Bis Montag feiert Holzminden noch sein Schützenfest. (ap)

