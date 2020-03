Dienstag, 03. März 2020

Neue Mitarbeiterin der Kontaktstelle für Selbsthilfe beim Paritätischen Holzminden

Josina Starke und Regionalgeschäftsführer Christoph Seese. Foto: Paritätischer

Holzminden. Der Regionalgeschäftsführer des Paritätischen, Christoph Seese, begrüßt eine neue Mitarbeiterin beim Paritätischen in Holzminden: Josina Starke wird die Kontaktstelle für Selbsthilfe beim Paritätischen Holzminden leiten. Seese freut sich, mit der neuen Besetzung das Thema Selbsthilfe im Landkreis Holzminden bekannter zu machen. Er erhofft sich, dass durch die Unterstützung von Josina Starke eine große Vielfalt von Selbsthilfe-Gruppen im Landkreis entsteht. Im Vergleich zu anderen Landkreisen in der Umgebung gebe es im Landkreis Holzminden bisher kein großes Angebot von Selbsthilfe-Gruppen. „Das möchten wir ändern“, meint Christoph Seese zuversichtlich. „Mit Frau Starke hat der Paritätische ein Mitarbeiterin gefunden, die bereits Erfahrung im Selbsthilfe-Bereich hat“, so der Regionalgeschäftsführer.

Die Kontaktstelle für Selbsthilfe des Paritätischen Holzminden hilft beispielsweise Interessierten bei der Suche nach einer Gruppe und stellt den Kontakt her. „Außerdem unterstützen wird Interessierte bei der Gründung einer neuen Selbsthilfe-Gruppe und begleiten sie vor allem in der Anfangsphase“, erklärte Josina Starke weiter zu den Aufgaben einer Kontaktstelle für Selbsthilfe. Auch bestehende Gruppen können sich jederzeit an die Kontaktstelle wenden, wenn sie Beratung oder Unterstützung benötigen, zum Beispiel wenn die Selbsthilfe-Gruppe Gelder beantragen will oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die Kontaktstelle für Selbsthilfe will zukünftig mehr Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Selbsthilfe durchführen und über das Thema informieren.

Die Kontaktstelle für Selbsthilfe ist beim Paritätischen Holzminden in der Wallstraße 2 in Holzminden zu finden. Josina Starke ist unter der Telefonnummer 05531/932725 oder unter selbsthilfe.holzminden@paritaetischer.de erreichbar. Die Sprechzeiten sind Montag und Donnerstag von 9.30 bis 13 Uhr und Dienstag von 14 bis 17 Uhr.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. März