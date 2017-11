Donnerstag, 23. November 2017

Neue Papierpresse: Wessarges investiert eine halbe Million Euro

Das Stadtoldendorfer Familienunternehmen nahm die Neuanschaffung feierlich im Beisein einiger Ehrengäste in Betrieb.

Stadtoldendorf. Eine neue Papierpresse hat Wessarges und Hundertmark in Betrieb genommen. Eine halbe Million Euro hat das Stadtoldendorfer Unternehmen dafür investiert. Die neue Presse – die inzwischen vierte im Wertstoffunternehmen – ist größer, schneller und moderner als die bisherigen Ballenpressen, die weiterhin in Betrieb sind. Auch die Sicherheitsvorrichtungen entsprechen neuen Standards. Mit einem Anpressdruck von 120 Tonnen werden die gesammelten Altpapier- und Kartonbündel zu großen Ballen mit einem Gewicht von 750 Kilogramm verpresst. In dieser Form können sie einfacher transportiert und gestapelt gelagert werden. (nig)

