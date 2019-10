Freitag, 25. Oktober 2019

Neue Produktionsräume in Mainzholzen

Die Familie Saudhof hat gegenüber vom bisherigen Bauernladen neu gebaut.

Mainzholzen . Am 26. Oktober ist es soweit: Im Herzen von Mainzholzen weiht die Familie Saudhof ihre neuen Produktionsräume ein. Zur Feier des Tages lädt der Familienbetrieb zum Tag der offenen Tür. Von 9 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen, in „Birgit‘s Bauernladen“ zu stöbern und eine kostenlose Bratwurst zu genießen.

Seit 24 Jahren produziert Birgit Saudhof mit ihrem Team regionale und leckere Wurstspezialitäten in Ammensen, doch nun waren die Kapazitäten erreicht und die nächste Generation steht in den Startlöchern. Sohn Hannes, Fleischermeister und landwirtschaftlicher Betriebsleiter, wird auch in den nächsten Jahrzehnten für die beliebte Wurst nach traditionellem Hausmacher-Rezept sorgen.

