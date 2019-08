Mittwoch, 07. August 2019

Neue Schauer und Wind in Sicht

Die Wetterprognose für die nächsten Tage. WetterOnline

Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Donnerstag ziehen am Freitag schon wieder die nächsten Schauer und Gewitter auf. Am Samstag wird es im Nordwesten sogar stürmisch, prognostizieren die Wetterexperten von WetterOnline..

Am Donnerstag schaut die Sonne häufiger heraus. Zeitweise sind dichtere Wolkenfelder unterwegs, sie hinterlassen aber nur wenige Tropfen. Lediglich Richtung Küste und vom Schwarzwald bis zum Alpenrand bilden sich ein paar Schauer, örtlich sind auch kurze Gewitter dabei. Es wird angenehm warm mit 21 Grad in Kiel und bis zu 28 Grad in Freiburg. Im Norden weht ein frischer Westwind, an der Nordsee sind stürmische Böen möglich.

Der Freitag wird im Süden sonnig und heiß mit bis zu 34 Grad. Im Nordwesten ziehen bei deutlich angenehmeren 22 bis 26 Grad im Tagesverlauf Schauer und Gewitter auf, die in der Nacht zum Samstag auch den Süden erreichen. Örtlich sind Unwetter möglich. An der Nordsee frischt der Südwestwind im Tagesverlauf stark böig auf.

Am Samstag gibt es im Süden noch Schauer und Gewitter, sonst ziehen nur selten Regengüsse durch. Dafür frischt der Wind in der Nordwesthälfte weiter auf, an der Nordsee drohen sogar Sturmböen. Nach einem meist sonnigen Sonntag kommen zu Beginn der nächsten Woche aus Westen voraussichtlich neue Regengüsse an.