Mittwoch, 29. Juli 2020

Neue Schirme für das Freibad Stadtoldendorf

Bauamtsleiter Jürgen Meyer, Volksbank-Vorstandsmitglied Dr. Jörg Hahne, Renate Nott, erste Vorsitzende des Fördervereins Freibad Stadtoldendorf, Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders, Sören Eilers, Repräsentant der Volksbank eG, und Heike Wehenkel, zweite Vorsitzende des Fördervereins, freuen sich über die neueste Investition. Foto: beb

Stadtoldendorf. Über eine Investition in mehr Schatten freuen sich der Förderverein Freibad Stadtoldendorf und die Verwaltung der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Durch eine Spende der Volksbank von 3.000 Euro aus den Reinerträgen konnten Förderer und Träger fünf neue Sonnenschirme für das Stadtoldendorfer Freibad erwerben. Die vier mal vier Meter großen Schattenspender sind pünktlich zum Start in die Badesaison eingetroffen und wurden am Mittwoch von allen (beteiligten) Seiten begutachtet. (beb)

