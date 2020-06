Donnerstag, 18. Juni 2020

Neue „Spielregeln“ für Kitas im Kreis Holzminden

Kitas im Landkreis Holzminden öffnen am 22. Juni. Foto: spe

Kreis Holzminden. Eine unvergessliche Erfahrung war es für viele Eltern, während der Corona-Pandemie 24/7 für ihren Nachwuchs da zu sein. Seit den Kita-Schließungen sehnen sowohl Eltern als auch Kinder den Tag herbei, an dem die Kitas im Landkreis Holzminden endlich wieder in die Regelbetreuung übergehen. Und nun soll es also soweit sein: laut dem Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne am kommenden Montag, 22 Juni. Zwar seien Beschränkungen möglich. Diese betreffen aber lediglich die Umsetzung der Hygienepläne sowie des Gesundheitsschutzes. Der TAH hat bei einigen Trägern – den Samtgemeinden sowie dem Kindertagesstättenverband – im Landkreis Holzminden nachgefragt, wie es um die tatsächliche Umsetzung steht. (ap)

