Freitag, 17. Mai 2019

Neue Strandbar „Liebesblick“ an Christi Himmelfahrt?

An den Weserwiesen soll in weniger als zwei Wochen die Strandbar „Liebesblick“ stehen. Foto: bs

Holzminden. Die Betreiber der Holzmindener Kellerbar „Die Alte Liebe“ wollen an Christi Himmelfahrt die neue Strandbar „Liebesblick“ an der Steinbreite 12b in Holzminden eröffnen – das geben sie in den Sozialen Medien am Freitag bekannt – direkt an der Weser gelegen, auf Höhe des Jobcenters. „Dieses Projekt ist für unsere Region eine absolute Bereicherung“, schreiben sie online in ihrer Ankündigung. Auf 800 Quadratmetern entsteht aktuell die Strandbar (Foto). „In Zukunft könnt ihr euren Cocktail im Liegestuhl zu entspannter Musik von Café del Mar genießen“, kündigen die Betreiber außerdem online schon mal an. Die große Eröffnungsfeier soll angeblich am Donnerstag, 30. Mai, um 14 Uhr stattfinden, DJs aus der Region dabei sein. Bei Schlechtwetter werde die Eröffnung verschoben. „Unser ganzes Team wird alles dafür geben, Urlaubsfeeling in eure Herzen zu zaubern“, versprechen sie. Voraussichtlich soll die Strandbar freitags von 16 bis 22, sonnabends und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein. Allerdings scheint es noch Abstimmungsprobleme zu geben. Der Pächter nämlich, der diesen Abschnitt der Weserwiese bereits seit 30 Jahren bewirtschaftet, dort regelmäßig Futter für seine Pferde erntet, weiß von einer Strandbar gar nichts. „Wer hat den Toilettenwagen hier abgestellt, und wer hat den Streifen Kies angelegt?“, fragt er die TAH-Redakteurin, mit der er vor Ort zufällig zusammentrifft. Auch die Wiese sei noch einmal gemäht worden. Vor zwei Jahren, als das Gelände für den Auftritt einer Gruppe im Rahmen des Straßentheaterfestivals benötigt wurde, sei er gefragt worden, berichtet er. Er habe damals natürlich gern zugesagt, auch, weil es sich nur um ein Wochenende gehandelt habe. Diesmal aber habe sich niemand an ihn gewandt… (ap/bs)