Samstag, 13. Januar 2018

Neue Vergabestelle beim Landkreis Holzminden

Für die Vergabe der Betreuungsleistung des Zentrums für Migration wurde das neue Verfahren erprobt.

Kreis Holzminden. Egal, ob der Zuschlag an das große Bauunternehmen von nebenan oder an den unbekannten Entsorgungsdienstleister aus der 300 Kilometer entfernten Metropole geht: Wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt, macht sich schnell einmal Unmut breit über die vermeintlich unkluge, zu teure oder gar unmoralische Entscheidung. Dabei sind nirgendwo sonst die Kriterien für eine Vergabe so streng, wie bei Bund, Ländern und Kommunen. Um die immer aufwändigeren Verfahren erfolgreich zu steuern, wird derzeit im Landkreis Holzminden eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Ziel dieses neuen Systems soll sein, mit zeitgemäßer EDV und entsprechendem juristischen Know-how für bestmögliche Neutralität und Transparenz zu sorgen. Erprobt hat die Zentrale Vergabestelle dieses Verfahren bereits bei der Vergabe für die künftige Betreuungsleistung im Zentrum für Migration in Eschershausen.

