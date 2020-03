Donnerstag, 12. März 2020

Neue Welle von Anrufen durch falsche Polizisten

Symbolfoto

Kreis Höxter. Seit Mittwochabend, 11. März, gibt es im gesamten Kreis Höxter eine neue Welle betrügerischer Anrufe. Mehr als ein Dutzend Betrugsversuche sind bisher bekannt geworden. Stets gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und fragten die Angerufenen nach Wertsachen, Bargeld oder Bankkonten. Manchmal gab der Anrufer das Gespräch an einen "Kollegen" weiter. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, bei dem die Betrüger Beute machten. Alle Anrufe wurden von den vermeintlichen Opfern beendet, weil sie kriminelle Masche erkannten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter noch in Verbindung mit bislang unbekannten Angerufenen stehen, die den Betrug nicht bemerkt haben. Die Polizei warnt: "Beenden Sie den Kontakt sofort und melden Sie sich bei der echten Polizei per Notruf 110. Wir - die echte Polizei - rufen Sie niemals an und stellen Fragen zu ihrem Vermögen." Der Warnflyer der Polizei Höxter sollte neben das Telefon gelegt und auch weiter an ältere Angehörige, Nachbarn oder Bekannte gegeben werden. Das Faltblatt ist unter der Adresse https://hoexter.polizei.nrw der Polizei Höxter zu finden.