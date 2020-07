Mittwoch, 15. Juli 2020

Neue Weserbrücke in Beverungen wird zur Stunde eingeweiht

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst spricht. Foto: ue

Beverungen/Lauenförde. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ist nach Beverungen gekommen, um die neue Weserbrücke im Zuge der B 240 zu eröffnen. Sie verbindet Beverungen und Lauenförde, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nach langer Bauzeit haben es Verantwortliche und Bürger lange erwartet, das verbindende Element endlich befahren zu können. Am Mittwoch um 16 Uhr soll es soweit sein und die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Eigentlich hatte ein großes Bürgerfest zu diesem Ereignis gefeiert werden sollen, doch coronabedingt fällt die feierliche Einweihung klein und nur im Kreise einiger Ehrengäste aus Politik und Verwaltung, mit Bauhandwerkern und Pressevertretern statt. Derzeit werden Grußworte gesprochen. Die neue Brücke ersetzt die alte von 1950. 16,7 Millionen Euro Bundesmittel wurden investiert. Atomkraftgegner sind heute Nachmittag die ersten, die mit Fahnen und Bannern über die Brücke fahren wollen. Ab 15 Uhr nehmen sie mit ihren Fahrzeugen in Lauenförde Aufstellung. Der Verein „Atomfreies 3-Ländereck“ hat zum Autokorso eingeladen, um so gegen das Zwischenlager in Würgassen und drohende Atomtransporte durch die Region zu protestieren. (ue/spe)