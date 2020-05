Dienstag, 26. Mai 2020

Neuer Alltag im TreeRock Abenteuerpark in Silberborn

Die Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten ist angesagt. Foto: Schattenspringer

Silberborn. Seit nun drei Wochen hat der TreeRock Abenteuerpark in Silberborn wieder geöffnet. In den sieben unterschiedlichen Parcours klettern von Woche zu Woche wieder mehr Gäste, wenngleich der „Kletter-Alltag“ momentan ein anderer ist. Das schöne Frühlingswetter hat vor allem an Himmelfahrt viele Menschen in den Kletterpark gelockt. Nun steht das Pfingstwochenende vor der Tür, und es gibt noch freie Plätze. Geklettert wird in Corona-Zeiten im „Einbahnstraßensystem“, mit Handschuhen und nur nach Anmeldung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 27. Mai.