Donnerstag, 18. Januar 2018

Neuer Chefarzt eingeführt: Mit Freude und Zuversicht ins Gelingen

Zufriedene Gesichter nach dem Einführungsgottesdienst.

Holzminden. Seit 1. Oktober letzten Jahres ist Falk Petersen Chefarzt der Chirurgischen Klinik, Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie, des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Er trat damals die Nachfolge von Chefarzt Dr. Siegfried Schulz an, der in den Ruhestand gegangen war. Am Mittwoch ist Petersen, wie es sich für ein diakonisches Krankenhaus geziemt, mit einem Gottesdienst in der Michaeliskirche in sein Amt eingeführt worden. Im Beisein von Familie, Freunden, Kollegen und Vertretern von Träger und Stiftung nahm Falk Petersen den göttlichen Segen für seine weitere Arbeit als Chefarzt in Empfang. Etwas anders vorgestellt hatten sich die Verantwortlichen das schon: Agaplesion-Vorstand Jörg Marx, der die Einführung eigentlich hatte vornehmen sollen, war bei einem Skiunfall zu Schaden gekommen und Vorstandsvorsitzender Dr. Markus Horneber in Hessen im Schneegestöber stecken geblieben. So übernahmen Krankenhaus-Geschäftsführer Ellerhoff und Ärztlicher Direktor Dr. Ralf Königstein die „warmen Worte“. Superintendent Wöhler hielt die Liturgie, die Predigt Krankenhaus-Seelsorgerin Pastorin Jessica Jähnert-Müller, die Orgel spielte Hanzo Kim. Marko Ellerhoff verlas öffentlich Petersens Berufungsurkunde zum Chefarzt der Chirurgischen Klinik, in der ausdrücklich auf den Auftrag der Diakonie im Namen von Jesus Christus als ganzheitlicher Dienst am Menschen verwiesen wird. Von Falk Petersen werde erwartet, dass er sich in besonderer Weise für die Patienten, die Weiterentwicklung des Krankenhauses und dessen diakonische Ausrichtung einsetze, er mit fürsorglicher Liebe, Vorbildhaftigkeit und seiner Fachkompetenz zum Ansehen des Hauses beitrage.

