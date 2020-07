Donnerstag, 30. Juli 2020

Neuer Coronafall im Kreis Holzminden

Fast zwei Monate lang war der Landkreis Holzminden offiziell coronafrei. Jetzt gibt es einen neuen Fall.

Kreis Holzminden. Es gibt einen neuen Corona-Fall im Landkreis Holzminden – und er hat nichts mit dem Zentrum für Migration in Eschershausen zu tun, das das Gesundheitsamt des Landkreises in der Nacht zum Dienstag unter Quarantäne gestellt hat, weil ein Bewohner dort hohes Fieber hatte und weitere charakteristische Symptome zeigte (der TAH berichtete). Es geht um eine Person, die von einer Reise in ein Risikogebiet zurückgekehrt ist und am Flughafen positiv getestet wurde.

Landkreis-Pressesprecher peter Drews auf Nachfrage des TAH: „Das Gesundheitsamt ist dabei zu recherchieren, ob es nach der Einreise weitere Kontakte gegeben hat und wie sie behandelt werden“. Der Landkreis Holzminden war fast zwei Monate lang coronafrei.

Was den Verdachtsfall und die Corona-Tests im Zentrum für Migration betrifft, würden erst am Donnerstagnachmittag oder spätestens am Freitagmorgen Ergebnisse erwartet, so Drews. Bis die Testergebnisse vorliegen, stehen alle Bewohner des Zentrums für Migration und die Mitarbeiter dort unter Quarantäne.

Derzeit, so Drews weiter, befinden sich 63 Personen im Landkreis Holzminden unter Quarantäne. (bs)