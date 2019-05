Sonntag, 05. Mai 2019

Neuer Frost- und Kälterekord

Temperaturen unter Null wurden gemessen. Foto: Pixabay

Bevern. In der Nacht zum Sonntag, 5. Mai, gab es verbreitet sehr späten Frost - und neue Kälterekorde an der DWD-Station in Bevern. In zwei Metern Höhe betrug der Tiefstwert -1,7 °C, fünf Zentimeter über dem Boden waren es sogar nur -4,1 °C – das sind die niedrigsten Werte, die bisher in einem Mai seit Inbetriebnahme des Standorts in der Münchhausenstraße in Bevern im Juni 2006 gemessen wurden. Die alten Rekorde stammten vom 4. Mai 2011 mit -1,1 °C bzw. -3,7 °C. Aber auch wenn man in der Messreihe auf die früheren Holzmindener Standorten zurückschaut, so lange Tageswerte vorliegen, also bis 1951, finden sich nur wenige noch tiefere Werte – bei der Lufttemperatur in zwei Metern Höhe ganze drei: -2,7 und -2,6 °C am 8. und 9. Mai 1957 sowie -2,0 °C am 7. Mai 1979. Die Nacht zum Sonntag war also die viertkälteste im Mai seit Aufzeichnungsbeginn und die kälteste seit 40 Jahren. Statistisch treten Maifröste übrigens um den 5. herum am häufigsten auf und nicht wie allgemein oft vermutet zu den Zeiten der sogenannten Eisheiligen, egal ob man diese auf die Zeit vom 11. bis 15. Mai terminiert oder gemäß der gregorianischen Kalenderreform sogar noch zehn Tage später. (jh)