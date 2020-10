Freitag, 16. Oktober 2020

Neuer Höchstwert bei den Neuinfektionen: 7.334 neue Corona-Fälle

In den rot markierten Kreisen und Städten ist der Inzidenz-Wert über 50 (Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner). Grafik: RKI

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen, 16. Oktober, gibt es einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen. Von den Gesundheitsämtern wurden 7.334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Donnerstag war mit 6.638 neuen Fällen der bis dahin höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland registriert worden. Vor einer Woche meldete das RKI am Freitag 4.516 Neuinfektionen. Auch bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI wurden am Donnerstag 655 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 329 davon wurden beatmet. Eine Woche zuvor (8. Oktober) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1. Oktober) bei 362 (193 beatmet). Rund 8.700 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit jedoch noch frei.

Der Landkreis Holzminden meldete am späten Donnerstagnachmittag, 15. Oktober, einen neuen Infektionsfall. Damit ist die Anzahl der aktuell Infizierten auf sieben Fälle gestiegen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt damit bei 142. 128 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 26 Personen. Der Inzidenz-Wert des Landkreises Holzminden liegt bei 5,7. (fhm)