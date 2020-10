Donnerstag, 22. Oktober 2020

Neuer Höchstwert bei Infektionen – Neue Fälle im Weserbergland

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt weiter an. Foto: Pixabay

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die Zahl ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 Fälle binnen eines Tages gestiegen. Laut den Daten vom Donnerstag, 22.Oktober, wurden am Vortag 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der bisherige Rekordwert hatte bei 7.830 Infektionen innerhalb eines Tages gelegen und war am vergangenen Freitag vom RKI gemeldet worden. Die Zahl der deutschen Problemzonen ist den neunten Tag in Folge auf einen neuen Höchststand angestiegen. 166 Regionen überschreiten die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das entspricht einem Zuwachs von 33 Regionen im Vergleich zum Vortag. Damit gelten 40 Prozent der 400 Städte und Landkreise sowie der vom RKI separat ausgewiesenen zwölf Berliner Bezirke als Corona-Hotspot.

Zwei neue Fälle gibt es im Kreis Holzminden. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwochnachmittag, 21. Oktober. Weil aber eine Person gleichzeitig als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen worden ist, ist die Gesamtanzahl der aktuell Infizierten nur um eine Person gestiegen. Im Landkreis gibt es aktuell dementsprechend acht aktuelle Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 146. Davon gelten 131 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich mittlerweile 57 Personen, zwei Personen sind daraus entlassen worden. Der 7-Tage-Inzidenz (Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) wird vom RKI mit 7,1 angegeben.

Auch im Kreis Höxter steigt die Zahl der Infektionen. Am Donnerstag, 22. Oktober, um 9 Uhr meldet das Kreisgesundheitsamt 57 aktive Infektionen, vier mehr als am Vortrag. Die 7-Tage-liegt bei 27,81. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter 513 bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie im März dieses Jahres. 437 Menschen gelten als genesen, 19 sind verstorben.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont ist die Zahl der aktuell Infizierten ebenfalls gestiegen. Derzeit sind es 41, das sind 14 mehr als am Vortrag. Insgesamt sind im Nachbarkreis 299 Fälle einer Corona-Infektion bestätigt. 248 Menschen gelten als genesen. 96 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Inzidenz-Zahl des Landkreises Hameln-Pyrmont liegt aktuell bei 9,4.

Weiterhin über 100 liegt die Inzidenz im Kreis Northeim. Laut RKI liegt sie bei 100,5. Auch der Landkreis Kassel, der an den Südkreis Holzmindens grenzt, ist Risikogebiet und weist eine Inzidenz von über 50 auf. Sie wird mit 61,2 angegeben. Die Inzidenz-Zahl des Landkreises Hildesheim beträgt 38,4, die des Kreises Lippe 46,9. (fhm)