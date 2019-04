Dienstag, 16. April 2019

Neuer Lidl-Markt an der Allersheimer Straße soll Ende des Jahres fertig sein

1997 eröffnete Lidl seinen Markt an der Allersheimer Straße. Der Standort bleibt, der alte Markt wird demnächst abgerissen. Dann beginnt sofort der Neubau. Foto: spe

Holzminden. Der vom Unternehmen Lidl geplante Neubau im Holzmindener Gewerbegebiet Bülte war an landesplanerischen Einwänden (Raumordnungsprogramm) gescheitert. Lidl hätte hier nicht mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen dürfen (der TAH berichtete). Umgesetzt werden soll deshalb „Plan B“: Neubau und deutliche Vergrößerung der Verkaufsfläche auf 1.250 Quadratmeter am Standort Allersheimer Straße, wo Lidl seit 1997 seinen Filialstandort hat und inzwischen Grundstückseigentümer ist. Lidl hat inzwischen Haus und Nachbargrundstück von Raumausstatter Timmermann gekauft und wartet auf die Baugenehmigung der Stadt. Dann sollen zügig die Abriss- und dann die Bauarbeiten beginnen. Spätestens im Januar 2020 soll hier der neue Markt eröffnen, möglichst schon früher. Der TAH befragte Lidl zum Bauvorhaben in Holzminden. (spe)

