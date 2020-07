Mittwoch, 22. Juli 2020

Neuer OP-Saal für die Urologie in Höxter

Die Klinik für Urologie und Kinderurologie verfügt nach dem Umzug über einen neuen Resektions-OP im Ambulanzbereich. Dieser wird eingeweiht von (von links) Rolf Rieks (Leitender Pfleger der urologischen Funktionsabteilung), Maike Brand (Medizinische Fachangestellte) und Chefarzt Dr. Hans-Jürgen Knopf. Foto: KHWE

Höxter . Die Klinik für Urologie und Kinderurologie im St. Ansgar Krankenhaus in Höxter verfügt über einen neuen OP-Saal. Der 25 Quadratmeter große Raum wird künftig für Operationen an der Harnröhre, an der Harnblase und der Prostata, die über die Harnröhre durchgeführt werden, genutzt. Neben einem modernen Videoturm steht dem Team eine sogenannte Decken-Ampel zur Verfügung, an der alle benötigten OP-Instrumente befestigt sind.

