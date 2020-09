Donnerstag, 03. September 2020

Neuer Pfarrer für St. Georg in Delligsen

Paul-Gerhard Feilcke ist mit fünf Geschwistern im Oberharz aufgewachsen und studierte später Evangelische Theologie an den Universitäten in Leipzig, Berlin und Halle an der Saale. Foto: Anja Rüter

Delligsen. Pfarrer Paul-Gerhard Feilcke hat sich erfolgreich auf die Pfarrstelle in Delligsen beworben. Das Landeskirchenamt hat ihm zum 1. September 2020 die Pfarrstelle im Pfarrverband am Hils übertragen. Er wird zugleich in das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit übernommen.

Von Februar 2018 bis August 2020 war Pfarrer Paul-Gerhard Feilcke von der Propstei Gandersheim-Seesen neben seiner Vollzeitstelle in der Kirchengemeinde Brunsen-Wenzen-Eimen zusätzlich die Vakanzvertretung der großen Kirchengemeinde St. Georg zu Delligsen übertragen worden. Die Mitglieder des Kirchenvorstands sind sehr glücklich, dass die lange Vakanz ein gutes Ende gefunden hat und die Zusammenarbeit mit Pfarrer Paul-Gerhard Feilcke dauerhaft fortgesetzt werden kann.

