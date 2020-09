Dienstag, 08. September 2020

Neuer Schulleiter der PGS Dassel

Matthias Kleiner wusste schon bald dem Abitur, dass es ihn beruflich wieder in die Schule verschlagen wird. Foto: Oswald Philipp

Dassel. Mit Beginn des Schuljahres ist Matthias Kleiner neuer Schulleiter an der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Er wurde nun feierlich in sein Amt eingeführt. Oberlandeskirchenrätin Dr. Kerstin Gäfgen-Track leitete den Gottesdienst im Park der Schule und segnete ihn für seine kommenden Aufgaben.

Dass Matthias Kleiner Lehrer werden wollte, entschied sich bereits bald nach dem Abitur, als er durch ein Praktikum an einer freien Schule in der Schweiz davon beeindruckt war, wie mit projektorientiertem und praktischem Arbeiten die unterschiedlichsten Schüler individuell gefördert werden konnten. Nach dem Studium der Germanistik und Geschichte arbeitete er in Magdeburg, Dessau und Braunschweig – immer in Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Erfahrung als Schulleiter bringt er mit an seine neue Wirkungsstätte, denn er hat bereits 18 Jahre die Christophorusschule in Braunschweig geleitet. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen ergab sich dann der Wechsel an die Paul-Gerhardt-Schule.

