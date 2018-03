Donnerstag, 29. März 2018

Neuer Stellvertreter für den Oberstleutnant

Von links: Major Matthias Döpping, Oberstleutnant Christian Belke und Oberstleutnant Marko Schwarzbach.

Holzminden. Der Wechsel des stellvertretenden Kommandeurs des Panzerpionierbataillons 1 führte dazu, dass Oberstleutnant Christian Belke für einige Stunden aus Afghanistan nach Holzminden kam, um den Wechsel an der Spitze seines Bataillons vorzunehmen. Über zweieinhalb Jahre lang war Oberstleutnant Marko Schwarzbach stellvertretender Kommandeur und Kasernenkommandant. Diese Aufgabe übernimmt ab jetzt Major Matthias Döpping. Bei einem Appell in der Pionierkaserne am Solling wurde der Führungswechsel vollzogen. (fhm)

Lesen Sie mehr im TAH vom 31.03.18