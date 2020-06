Dienstag, 02. Juni 2020

Neuer Termin für das Lichterfest Bodenwerder: 14. August 2021

In diesem Jahr müssen die Bodenwerderaner und ihre Gäste auf das Lichterfest verzichten. Foto: Gunnar Löw

Bodenwerder. Mit dem Lichterfest in Bodenwerder, welches als Traditionsveranstaltung jährlich wiederkehrend am zweiten Augustwochenende stattfindet und Tausende von Besuchern an die Weser lockt, verbinden sicherlich eine Vielzahl der Gäste, Beteiligten und Mitwirkende, aber im Wesentlichen natürlich wir als ausrichtender Verkehrsverein etwas ganz Besonderes. „Nicht zuletzt ist die Ausrichtung dieser Großveranstaltung auf Vereinsebene, welche unweigerlich ehrenamtliches Engagement voraussetzt, schlichtweg eine Herzensangelegenheit,“ betont Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke in ihrer Funktion als Vorsitzende des Verkehrsvereins Bodenwerder-Kemnade. „Umso betroffener seinen die Organisatoren, dass die aufgrund der aktuellen Entwicklungen um das Coronavirus von Bund und Ländern erlassene Verbotsverfügung uns nunmehr dazu zwingt, das Lichterfest am 8. August 2020 nicht durchführen zu können. Bis mindestens zum 31. August 2020 sind all jene Veranstaltungen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1.000 oder mehr Teilnehmenden verboten. Ungeachtet dessen blickt der Verein hoffnungsvoll in die Zukunft. Der Vorstand des Vereins plant eine Verschiebung des Jubiläums-Lichterfestes im Rahmen des 300. Münchhausen-Geburtstages auf den 14. August 2021.