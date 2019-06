Dienstag, 18. Juni 2019

Neueröffnung in Stadtoldendorf

Beim Notartermin im Rathaus wurde der Kaufvertrag abgeschlossen. Foto: beb

Stadtoldendorf. „Stabilo“ lautet der Name des Baumarktes, der im Herbst in Stadtoldendorf dort eröffnen wird, wo bis Ende des Monats noch der Baumarkt „Bauspezi“ verkauft. Stabilo wirbt damit, mehr zu sein „als nur ein Baumarkt“ und hält für seine Kunden Nischenprodukte bereit, die in anderen Geschäften schwierig zu finden sind. Der Kauf des Gebäudes wurde am Dienstagnachmittag im Stadtoldendorfer Rathaus „besiegelt“. (beb)

