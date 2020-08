Mittwoch, 12. August 2020

Neues Briefmarken-Ratespiel von Briefmarken-Verein Holzminden und TAH

Beispiel einer der Marken, deren Geheimnis gelüftet werden sollen. Foto: TAH

Holzminden. In einer weiteren Folge des Briefmarken-Ratespiels, einer gemeinsamen Aktion von Briefmarken-Verein Holzminden und TAH, gilt es, rund um die abgebildeten Briefmarken mitzurätseln und Fragen zu beantworten. „Mit dieser kleinen Serie möchten wir Sie keineswegs oberlehrerhaft unterhalten. Im Gegenteil – wir möchten die Vielfältigkeit und Schönheit unseres langsam in Vergessenheit geratenden Hobbies darstellen. Vielleicht gelingt es uns, Ihr Interesse am Aufbewahren und schließlich Sammeln von Briefmarken zu wecken. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnähmen“, sagt Mario Scholz, Vorsitzender des Briefmarkenvereins Holzminden. Der nächste Tauschvormittag findet am Sonntag, 16. August, von 10 bis 12 Uhr im Vereinslokal „Allersheimer Tor“ statt. In der aktuellen Folge werden Marken aus Ländern vorgestellt, deren frühere Namen nicht mehr mit den heutigen identisch sind und zum Teil stark abweichen. Und die auf den Marken abgebildeten Staatsrepräsentanten sind schon längst nicht mehr „im Dienst“. Wie heißen sie und in welchen Ländern haben sie regiert?

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. August