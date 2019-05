Mittwoch, 22. Mai 2019

Neues Bühnenbild, aber die Currywurst bleibt

Jessica Hildebrandt (links) und Christina Witter mit einem gläsernen Symrise-Logo für die Bühne. Foto: rei

Holzminden. Einen Tag mehr als in den Vorjahren haben die Mitarbeiter der Messebau-Firma Satis&Fy aus Frankfurt diesmal zur Verfügung gehabt, um die Holzmindener Stadthalle für die Hauptversammlung der Symrise AG vorzubereiten. Einen Tag mehr vor allem deshalb, weil Symrise sich ein Bühnen-Setup gönnt, auf Deutsch: Ein neues Bühnenbild. Wenn am Mittwoch ab 9 Uhr die Aktionäre in die Stadthalle strömen, wird ihr erster Blick aber vermutlich nicht dem weißen „Anbau“ oder der halbrunden Rückwand gelten – sie werden wie in allen Jahren zuvor erst einmal von Kaffeeduft und leckeren Backwaren angelockt...

Vieles ist bei der mittlerweile achten Hauptversammlung im Heimatort des Global Players Symrise inzwischen Routine – und doch ist bis zur offiziellen Eröffnung um 10 Uhr immer noch das Lampenfieber zu spüren. Nur gut, dass sich alle aufeinander verlassen können. (rei)

