Sonntag, 19. August 2018

Neues Domizil durch 10.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit

Das neue Sport- und Gemeinschaftshaus in Negenborn wurde feierlich eingeweiht.

Negenborn. Jede Menge Detail-Ideen und rund 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken in dem neuen Sport- und Gemeinschaftshaus in Negenborn, das am Wochenende mit einem großen Fest eingeweiht wurde. Nach 4,5 Jahren Bauzeit waren Bürgermeister Marcel Ahrens und der VfB-Vorsitzende Willi Sparkuhle glücklich, dieses Mammut-Aufgabe dank der tatkräftigen Hilfe zahlreicher Sportskameraden und Bürger bewältigt zu haben. „Unermüdlich, wie ein Zahnrad fasste eins ins andere“, lobte nicht nur der Vereinsvorsitzende die Schaffenskraft der Negenborner für ihr neues Domizil am Sportplatz.

Immer wieder wurde auch die Leistung von Marcel Ahrens als Bürgermeister und „Antreiber“ zu diesem „herrlichen Bau“ gewürdigt, der auch seine beruflichen Kontakte spielen ließ, Sponsoren an Land zog und dafür sorgte, dass den fleißigen Helfern das Material nie ausging. Je nach Wetterlage wurde entweder drinnen oder draußen gearbeitet – zu tun gab es im Laufe der 4,5 Jahre (davon rund ein Jahr Planungszeit) immer genug.

Und ein weiterer Name geriet bei den Feierlichkeiten nicht in Vergessenheit: Den des Dezember 2016 verstorbenen Bürgermeisters Hermann Harling. Er war es, der gemeinsam mit dem VfB die Weichen gestellt hatte für dieses ehrgeizige Projekt und sich bis zuletzt für die Realisierung eingesetzt hatte. Ihm zu Ehren wurde im Rahmen der Einweihungsfeier ein Gedenkstein enthüllt.

Und im Namen des LandesSportbundes Niedersachsen hatte Robert Hartmann noch eine besondere Auszeichnung im Gepäck. Er verlieh dem VfB-Vorsitzenden Willi Sparkuhle die Silberne Ehrennadel des LSB für dessen besondere Verdienste. (nig)

