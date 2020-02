Donnerstag, 06. Februar 2020

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Lauenförde

Fahrzeugübergabe und Halleneinweihung bei der Feuerwehr Lauenförde. Foto: fhm

Lauenförde. Die Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeugs und die Einweihung der Erweiterung der Fahrzeughalle – die Feuerwehr Lauenförde konnte sich am Mittwochabend zweimal freuen. Freude und Stolz zeigte auch Boffzens Samtgemeindebürgermeister Uwe König, als er die Übergabe und die Einweihung feierlich vornehmen konnte. Am Anfang habe der Vorsatz gestanden, die Feuerwehr in der Samtgemeinde Boffzen neu aufzustellen. „Wir haben die Defizite erkannt und gehandelt“, so der Samtgemeindebürgermeister. „Denn die Feuerwehr arbeitet im Dienst der Menschen.“

Mehr lesen Sie in der Ausgabe vom 07.02.2020