Dienstag, 14. Januar 2020

Neues Fest: „Holzminden verein(t)“ am 20. Juni

Viele Vereine zeigen Herz in Holzminden und formen diese herzliche Stadt. Foto: spe

Holzminden. Das Stadtmarketing Holzminden hat eine neue Idee für ein neues Fest in Holzminden – und auch schon den Namen dafür: „Holzminden verein(t)“ soll es heißen und erstmals am Sonnabend, 20. Juni, von 13 bis 17 Uhr stattfinden. Sämtliche Vereine sind eingeladen, sich an diesem Tag an ihrem Vereinssitz zu präsentieren, besondere Aktionen zu kreieren und einen unvergesslichen Vereinstag für interessierte Bürger zu gestalten. Am Abend soll dann ein gemeinsames Fest stattfinden und alle zusammenführen.

Mit einem Brief wendet sich die Stadtmarketing Holzminden GmbH an die Holzmindener Vereine. Darin heißt es: „Wir in Holzminden haben ein sehr großes Vereinsangebot. Vielen Bürgern ist diese Vielfalt gar nicht bewusst. Daher möchten wir gerne einen Tag ganz unseren Vereinen widmen, um unserer Stadt und der Region diese unglaubliche Bandbreite zu präsentieren: ,Holzminden verein(t)‘. Das Stadtmarketing Holzminden-Team bündelt das Angebot und sorgt für die Bewerbung dieser Veranstaltung und freut sich über eine Rückmeldung bis Montag, 3. Februar, per ausgefülltem Anmeldeformular. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Januar