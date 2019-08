Mittwoch, 21. August 2019

Neues spannendes Abenteuer im Bergwerk Holzminden

Der Umbau ist fast abgeschlossen im Bergwerk Holzminden. Foto: ap

Holzminden. Bald ist soweit! Am Montag, 26. August, öffnet Europas größter Adventure Escape Room – das Bergwerk Holzminden in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland – nach großer Umbauphase wieder seine Türen! Innerhalb von nur zwei Wochen gestaltet das Team der Schattenspringer GmbH aus Bielefeld die gesamte Adventure-Kulisse um und kann nach langer Vorarbeit nun endlich sagen: Die Fortsetzung der ersten Geschichte steht in den Startlöchern! Nachdem wochenlang an der Story gefeilt, Rätsel und Konzepte entwickelt und zahlreiche Originalrequisiten organsiert wurden, ist es nun Zeit für den Feinschliff. „Endlich geht es richtig los! Nach den vielen Stunden der Planung werden unsere Ideen nun Wirklichkeit! Und es muss sich beweisen, dass sie sich auch wirklich umsetzen lassen…“, freut sich Nina Philipp vom Team der Schattenspringer GmbH, die bereits beim Bau 2017 dabei war. Getreu dem Motto „Bergwerk Holzminden – Rennt um unser Leben!“ wartet auf junge und alte Abenteurer nun ein Wettlauf gegen die Zeit, der – als Mitglied eines Expertenteams, das für die Rettung der Erde verantwortlich ist – gewonnen werden muss. Gewählt wird dabei aus zwei verschiedenen Missionen.

