Dienstag, 30. April 2019

Neues Stadtfest soll Brücken schlagen

Die Organisatoren aus Lüchtringen und vom Stadtmarketing Holzminden. Foto: ap

Holzminden. „Nur gemeinsam sind wir stark!“ Da sind sich das Team der Stadtmarketing Holzminden GmbH und die Lüchtringer Organisatoren Friedel Höke und Godehard Christoph einig. „Zwischen uns als länderübergreifendes Organisationsteam stimmt die Chemie“, sagen sie. Dieser Funke soll am Sonntag, 5. Mai, beim neuen Stadtfest auf den Holzmindener Marktplatz überspringen. Der Name des Stadtfestes „Meine Region – unser Miteinander“ ist Programm. Von 13 bis 18 Uhr wird sich die vielfältige Lüchtringer Vereinslandschaft in Holzminden präsentieren. Völlig losgelöst von der Politik trägt die Veranstaltung zur Vernetzung auf Vereinsebene bei und reißt Barrieren ein, statt Grenzen zu schaffen. Fußballfanclubs werden es an diesem Tag vormachen. Fanclubs von Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 laden an einem Gemeinschaftsstand zum Fußballdart ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. (tah)

