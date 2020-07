Sonntag, 26. Juli 2020

Neues vom Flugplatz Höxter-Holzminden

Größenverhältnisse und Distanzen werden im Flug über Holzminden und die umliegenden Dörfer (circa 600 Meter über NN) neu wahrnehmbar. Fotos: beb

Kreis Holzminden. In einer neuen Perspektive lassen sich oftmals auch in gut bekannten Dingen unbeachtete Zusammenhänge entdecken. Ganz neu erfahrbar wird das Weserbergland aus der Vogelperspektive, wie etwa bei einem Flug mit dem Ultraleicht- oder Motorflugzeug. Am Flugplatz Höxter-Holzminden auf dem Räuschenberg wird die Faszination für den Perspektivwechsel in luftiger Höhe von 600 bis 1.000 Metern über Normalnull weitergegeben. Bei einem Pressegespräch erzählt der Vorstand des Vereins Luftsport Höxter, was es Neues aus dem regionalen Flugsport zu berichten gibt, welche Investitionen für die nächsten Monate geplant sind und warum der Flugplatz Besucher und Touristen aus Nah und Fern anzieht. (beb)

