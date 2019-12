Sonntag, 29. Dezember 2019

Neuhaus: Das Wunschkonzert zum Jahresende

Die Stimmung war gut, die Solisten begeisterten Dirigentin und Publikum.

Neuhaus. Traditionell macht er Handharmonika-Spielring Holzminden-Bevern-Bodenwerder seinen Fans kurz vor dem Jahreswechsel ein besonderes Geschenk: das Jahreskonzert. Am Sonnabendabend war es wieder soweit. Während sich das Ensemble geübt entspannt zeigte, gab sich auch Dirigentin Tina Görlich-Degenhardt so wie immer vor einem Konzert. Etwas aufgeregt, ein wenig chaotisch und dennoch immer alles fest im Griff habend. „Das Leben fängt mit einem Lächeln an, aber das Lächeln kann einen auch lebenslang begleiten, wenn man es mit Musik anfüllt“, meinte sie und überließ es den knapp 20 Musikerinnen und Musikern, das erste Lied, den River Kwai Marsch, allein zu intonieren. Das aus gut 200 Gästen bestehende Publikum stimmte auch gleich dem Takt des Marsches klatschend bei. (bor)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.12.2019