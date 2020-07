Montag, 20. Juli 2020

Neuhaus: Ölwanne gerissen, aber Fahrer bleibt unverletzt

Die Ölspur im Straßengraben ist deutlich sichtbar. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Neuhaus/Mühlenberg. Erst Pech gehabt, dann besonnen reagiert und am Ende sicherlich auch eine Menge Glück auf seiner Seite: Bei einem Unfall auf der B497 zwischen Mühlenberg und Neuhaus konnte ein 55-jähriger Mann unverletzt aus seinem Fahrzeug klettern. Der Schaden am Wagen dürfte aber immens sein, immerhin wurde durch die Rutschpartie im Graben die komplette Ölwanne aufgeschlitzt, was wiederum die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde auf den Plan gerufen hat. Die Entscheidung, ob der Boden abgetragen wird, fällt in den nächsten Tagen.

