Dienstag, 01. Oktober 2019

Neuhaus: Solling-Vogler-Region begrüßt Geschäftsführerin

Vorstand und Team der Solling-Vogler-Region mit der neuen Geschäftsführerin Irina Hartig. Foto: Solling-Vogler-Region

Neuhaus. Seit dem 1. Oktober ist Irina Hartig die neue Geschäftsführerin der SVR. Das Touristikzentrum der Solling-Vogler-Region im Weserbergland war seit dem 1. August 2019 ohne Geschäftsführung. Irina Hartig tritt nun die Nachfolge von Theo Wegener an. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team“, so die 30-Jährige.

„Der gesamte Vorstand und das Team der Solling-Vogler-Region freuen sich sehr, Frau Hartig in den Räumen des Touristikzentrums begrüßen zu dürfen“, verkündet Torsten Bauer, erster Vorsitzender der Solling-Vogler-Region im Weserbergland. „Nach zwei Monaten ohne Führung, die das vierköpfige Team mit Bravour hinter sich gebracht hat, ist es besonders schön die neue Geschäftsführerin willkommen zu heißen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, neue Projekte und weitere große Schritte auf dem Weg zur ersten Qualitätsregion Wanderbares Deutschland in Niedersachsen“. Irina Hartig leitete zuletzt die Geschäftsstelle der NatKo (Tourismus für Alle Deutschland e.V.) – ein Zusammenschluss von bundesweit tätigen Verbänden der Behindertenselbsthilfe, der sich für einen deutschlandweit barrierefreien Tourismus einsetzte.