Sonntag, 03. Februar 2019

Neujahrsempfang der Stadt Holzminden

Die Johanniter Unfallhilfe war diesmal Partner der Stadt als Gastgeber des Neujahrsempfangs. Foto: rei

Holzminden. Kirchliche Werte prägten den Neujahrsempfang 2019 der Stadt Holzminden. Nicht nur durch die Beteiligung der Johanniter Unfallhilfe, sondern vor allem durch die beeindruckende Festrede von Superintendent Ulrich Wöhler. Er nahm die Gäste mit auf die „Beschleunigungsspur des Wandels“, in den Religionsunterricht der Schulen, in die Kirchen auf dem Lande. Lang anhaltender Applaus bewies am Ende, dass seine Bestandsaufnahme über „Kirche im Wandel – den Übergang gestalten“ Herz und Verstand seiner Zuhörer erreicht hatte.

Zunächst aber hatte Bürgermeister Daul die Gäste begrüßt, darunter Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie zahlreiche Bürgermeister aus dem Kreis Holzminden und auch aus Höxter. Traditionell nutzte Daul die Gelegenheit aber auch zu einem grundsätzlichen Statement über die Politik von Bundes- bis Stadtebene. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 4. Februar 2019