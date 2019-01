Sonntag, 27. Januar 2019

Neujahrsempfang in Eschershausen

Klaus-Günther Maischack erhält die Raabe-Plakette .

Eschershausen. Nach Stadtoldendorf war nun auch Eschershausen in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf dran mit dem Neujahrsempfang 2019. Rund 150 geladene Gäste konnte Bürgermeister Hermann Grupe in der Aula des Wilhelm Raabe-Schulzentrums begrüßen, unter ihnen einige Ehrengäste sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Schulen, Vereinen und Verbänden. So ziemlich alle wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres listete der Bürgermeister auf. Außerdem gab es eine besondere Ehrung. Dem langjährigen Vorsitzenden des Freibadvereins Eschershausen, Klaus-Günther Maischack, wurde die Raabeplakette verliehen für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein. (rb)

