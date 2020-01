Freitag, 10. Januar 2020

Neujahrsempfang in Stadtoldendorf

Die Stadtverwaltung der Homburgstadt lädt traditionell Vertreter des öffentlichen Lebens zum Jahresempfang. Foto: beb

Stadtoldendorf. Viele Neujahrsgrüße und Wünsche werden am Donnerstagabend beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadtoldendorfer Stadtverwaltung im Haus am Eberbach ausgetauscht. Partner und Mitgastgeber ist in diesem Jahr die Firma Natursteinwerk Linnenberg, die 2019 ihr 100-jähriges Bestehen feiern konnte. Rund 200 Gäste kann Bürgermeister Helmut Affelt am Abend begrüßen – darunter die Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt und Uwe Schünemann, Landrat Michael Schünemann, Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders, Thomas Junker als Direktor der Gemeinde Negenborn, Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Ratskollegen, Vertreter aus Industrie und Handel, der Kirchen und der Feuerwehr. Ein besonderer Gast ist Tobias Henkel, Direktor der Braunschweig Stiftung, zu deren Eigentum die Stadtoldendorfer Homburg zählt. (beb)

