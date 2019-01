Donnerstag, 03. Januar 2019

Neuzugewanderte brauchen warme Bekleidung

Das Zentrum für Migration in Eschershausen hat gerade wieder 40 neue Bewohner bekommen. Foto. Landkreis Holzminden

Eschershausen. Die Zahl der Neuzugewanderten hat zwar drastisch abgenommen in den letzten zwei Jahren. Aber die damit zusammenhängenden Aufgaben bleiben aktuell. Ehrenamtliches Engagement ist auch im Kreis Holzminden weiterhin gefragt. Im Eschershäuser Zentrum freut man sich über Unterstützung.

Im Moment ist besonders warme Bekleidung nötig. Der Winter mag für alle hier schon lange Lebenden zwar eher mild anmuten, für die 40 neu im November Gekommenen bedeutet er erst einmal eine größere Herausforderung. Denn die Neuen stammen vorwiegend aus afrikanischen Ländern und sind das feuchtkalte mitteleuropäische Klima kaum gewöhnt. „Deshalb bitten wir um weitere Spenden insbesondere von gut erhaltenen Winterjacken, Pullovern und Hosen in kleinen Größen für Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge“, appelliert Volker Rojahn, Leiter des Zentrums für Migration. Und an zusätzlichen Wolldecken, warmer Bettwäsche sowie kleinen Töpfen und Pfannen mangele es auch. Wer also solche Dinge übrig habe, dessen Spende sei gern gesehen.

Wer etwas für die Neuankömmlinge tun möchte, kann sich unter den Telefonnummern 05534/300567-12 und -15 bei Volker Rojahn oder Susanne Krug melden oder bei Katja Haut unter der Nummer 05534/30056722.

