Montag, 06. Juli 2020

NH90-Hubschrauber landet in Höxter

Der militärische Transporthubschrauber landete am Montag gleich mehrmals auf dem Flugplatz Höxter-Holzminden. Fotos: bk

Höxter. Das sieht man nicht alle Tage. Am Montagmorgen landete ein NH90-Hubschrauber auf dem Flugplatz Höxter-Holzminden bei Brenkhausen. Es handelt sich hierbei um einen mittelschweren militärischen Transporthubschrauber der Bundeswehr.

Dieser kann ein stolzes Abfluggewicht von zehn Tonnen vorweisen und stellt mit einem Rotordurchmesser von 16 Metern jeden Rettungshubschrauber in den Schatten. 20 Passagiere finden in der Maschine Platz. Der NH90 wird im Wesentlichen für taktische Transport-, Such- und Rettungseinsätze benutzt.

Der Flugplatz Höxter-Holzminden wurde als Übungsort ausgewählt. Einige Offiziersschüler sollten hier ihr im Theorieunterricht erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen und in einer Geländeerkundung klären, ob Höxter als möglicher Hubschrauber-standort geeignet ist.

In zwei aufeinanderfolgenden Flügen wurden die angehenden Offiziere hierfür auf dem Flugplatz abgesetzt. Die Wahl des Standortes hat keinen besonderen Hintergrund. Zahlreiche Schaulustige waren mit ihrem Fotoequipment bei dem Ereignis anwesend. In den nächsten Wochen soll die Übung dann mit weiteren Offiziersschülern wiederholt werden. (bk)