Donnerstag, 23. Januar 2020

Nicht auszutricksen: Der neue Blitzer bei Amelungsborn

Chic sieht er ja aus, der neue Blitzer bei Amelungsborn. Er ist mit modernster Technik ausgerüstet.

Kreis Holzminden. Autofahrer aufgepasst: An der B 64 bei Amelungsborn steht ein neuer Blitzer. Und der hat es in sich! Auszutricksen ist er kaum noch und auch Vandalismus hat keine Chance mehr. Der intelligente Geschwindigkeits-Kontrolleur schickt seine Bilder gleich digital an den Landkreis Holzminden. Der Neue in der chicen Säule setzt den Startpunkt für ein neues Überwachungskonzept, über das die Kreis-Politiker noch abschließend zu beraten und entscheiden haben.

Die Überwachungsanlage bei Amelungsborn war seit vielen Jahren eine feste Einnahmequelle für die Bußgeldstelle des Landkreises Holzminden. Weil an der Kreuzung B 64 bei Amelungsborn so viele schwere Unfälle passierten, war der Blitzer einst aufgestellt worden – und bewies tagtäglich, wie richtig es war, dass er dort stand. Regelmäßig rasselten Raser dort in die stationäre Kontrolle. Und Ortskundige traten rechtzeitig auf die Bremse. Was die nicht wussten: Seit April 2018 war der Blitzer gar nicht mehr in Betrieb. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 24.01.2020