Dienstag, 20. Oktober 2020

Nicht nur die Zahl der Infizierten im Kreis Höxter steigt weiter

Die Zahl der Menschen, die sich infiziert haben, nimmt weiter zu. Foto: Pixabay

Wieder eine Steigerung der Infiziertenzahlen im Kreis Höxter. Am Dienstag, 20. Oktober, meldet das Kreisgesundheitsamt Höxter 45 aktuelle Infektionsfälle, fünf mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) steigt auf 22,1. Insgesamt gibt es 495 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. 431 gelten als genesen, 19 sind verstorben. Der Landkreis Holzminden hatte am Montagnachmittag eine kleine Steigerung gemeldet. Es gibt eine weitere mit dem Corona-Virus infizierte Person im Kreis Holzminden. Damit steigt die Zahl auf insgesamt sieben aktuelle Fälle. Gleichzeitig müssen 21 Personen in Quarantäne geschickt werden. Damit befinden sich jetzt 47 Kreis-Holzmindener in Quarantäne. Die Inzidenz liegt bei 5,7.

Doch nicht nur aus den Kreisen Holzminden und Höxter werden Steigerungen gemeldet. Den siebten Tag in Folge verzeichnet Deutschland so viele Coronavirus-Problemzonen wie nie zuvor. Dem jüngsten Datenstand des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge (20. Oktober, 0 Uhr) überschreiten 129 Regionen die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das entspricht einem Zuwachs von 21 Regionen im Vergleich zum Vortag. Gestern hatte die Zahl der problematischen Gebiete erstmals seit Beginn der Pandemie die 100er-Marke überschritten. Am stärksten betroffen bleibt der bayerische Landkreis Berchtesgadener Land mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 236,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dort gilt ab heute (Dienstag, 20. Oktober, 14 Uhr) eine Ausgangsbeschränkung. Außerdem werden Schulen und Kitas geschlossen, Restaurants müssen schließen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 6.868 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, steigt auf 373.167. Weitere 47 Menschen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. Damit klettert die Zahl der Todesfälle auf 9.836. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 294.800 an. (fhm)