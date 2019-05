Dienstag, 28. Mai 2019

Nichtschwimmerbecken im Freibad Holzminden ab Mittwoch geöffnet

Ab Mittwoch geöffnet: das Nichtschwimmerbecken. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das Freibad Holzminden öffnet in dieser Saison nach der „Salamitaktik“. Zunächst wurde am 15. Mai das Schwimmerbecken eröffnet. Nichtschwimmer und Planschbecken hängen vom Wasserkreislauf mit dem Hallenbad zusammen. Hier mussten nach dem Schaden am Hubboden im Hallenbad, bei dem Hydrauliköl ins Wasser gelangt war, erst noch die Filter gewechselt werden. Dies ist mittlerweile geschehen. Ab Mittwoch, 29. Mai, soll nun auch das Nichtschwimmerbecken geöffnet werden. Das Planschbecken für die allerkleinsten Wassermäuse ist bis auf Weiteres noch geschlossen. Aufgrund der kühlen Witterung und entsprechend geringer Nachfrage ist noch kein Wasser eingelassen. Wenn die Temperaturen steigen, wird dies kurzfristig nachgeholt. Innerhalb einer halben Stunde könne das Planschbecken dann genutzt werden, teilt die Stadt Holzminden auf Nachfrage des TAH mit. Eltern sollten vor einem Freibad-Besuch mit Kleinkindern also nachfragen, ob Wasser im Planschbecken ist. Das Bäderteam ist unter der Telefonnummer 05531/4220 zu erreichen. (spe)