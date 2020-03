Freitag, 20. März 2020

Niedersachsen schließt Cafés und Restaurants

Jetzt werden alle Restaurants und Cafés geschlossen.

Niedersachsen schließt jetzt alle Cafés und Restaurants. „Wir wollen verhindern, dass zu viele Menschen in einem Raum zusammen sind“, erklärt dazu Ministerpräsident Stefan Weil am Freitag in Hannover. Das Verbot soll frühestens am Sonnabend um 18 Uhr in Kraft treten. Ein Außer-Haus-Verkauf soll aber weiter möglich sein. Die norddeutschen Bundesländer hatten sich auf diese Regelungen verständigt. Sie reagieren damit auf die Tatsache, dass Menschen trotz der bisher schon eingeschränkten Öffnungszeiten nach wie vor in größeren Gruppen vor Restaurants oder Eisdielen zusammenstünden. Eine Ausgangssperre gebe es zunächst nicht. Das wäre, so Weil, ein harter Eingriff in das Grundrecht der Bewegungsfreiheit.