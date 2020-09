Mittwoch, 16. September 2020

Niedersachsens Ministerpräsident Weil zu Besuch bei Stiebel Eltron

Neben der Diskussion über die politischen Themen informierte sich Ministerpräsident Stephan Weil auch allgemein über Wärmepumpen, hier mit Stiebel-Eltron-Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein (rechts) an der Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL A. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden . Zu einem Kurzbesuch war jetzt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bei Stiebel Eltron in Holzminden. In einer den Corona-Schutzmaßnahmen geschuldeten kleinen Runde informierte sich der Politiker über haustechnische Lösungen im Kampf gegen das Coronavirus sowie die aktuelle Situation im Heizungsmarkt vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussionen in Sachen CO2-Einsparung und Industriepolitik.

Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein präsentierte mit dem Lüftungsgerät „Dezent“ eine relativ einfache technische Möglichkeit, größere Räume in Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Restaurants, Arztpraxen und Geschäften nachträglich mit einer kontrollierten Lüftungsanlage auszurüsten.

