Montag, 05. August 2019

Niedersachsens Umweltminister geht nicht in die Wirtschaft

Niedersachsens Umweltminister Lies. - (dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / dpa )

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) verzichtet auf einen Wechsel zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach Berlin. Er habe sich nach zweiwöchiger Überlegung gegen den ihm angebotenen Posten als BDEW-Hauptgeschäftsführer entschieden, sagte Lies am Montag an der Seite von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover. "Mein Platz ist in Niedersachsen", betonte er. Zudem sei seine Entscheidung ein "klares Bekenntnis zur SPD". Der "Spiegel" hatte berichtet, Lies werde ohne Karrenzzeit in den mit rund einer halben Million Euro vergüteten Job wechseln. Der gemeinsame Auftritt mit Weil, der dafür seinen Urlaub unterbrach, führte auch zu neuen Spekulationen, ob der Regierungschef entgegen früherer Ankündigungen doch für den SPD-Bundesvorsitz kandidieren könnte. Neuigkeiten zu möglichen künftigen persönlichen Ambitionen verkündeten beide Politiker am Montag allerdings nicht. Hannover (AFP) / © 2019 AFP