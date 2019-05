Freitag, 17. Mai 2019

Niedersachsens Wissenschaftsminister zu Gast bei Stiebel Eltron

Mehr als ein Wahltermin bei Stiebel (von links): Uwe Schünemann, Tanya Warnecke, Michael Schünemann, Thomas Junker, Minister Björn Thümler, Frank Jahns. Foto: bs

Holzminden. Als Björn Thümler das letzte Mal bei Spiegel Eltron war, stand der Energy Campus noch nicht. Am Freitagmittag nimmt er sich zwei Stunden Zeit, um das Leuchtturmprojekt für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen zu besichtigen und hinter die Kulissen eines Unternehmens zu blicken, das die Zukunft mitschreibt. Es ist ein Wahlkampftermin, deshalb sind Michael Schünemann, der Landratskandidat, und Thomas Junker, Kandidat für das Bürgermeisteramt der Samtgemeinde Bevern an der Seite des niedersächsischen Ministers für Wissenschaft und Kultur. Doch der Ministerbesuch in Holzminden ist zum Schluss sehr viel mehr als Werbung für Europawahl und Co.: Bei Stiebel Eltron werden zum Thema Vernetzung und Information ganz konkrete Pläne geschmiedet. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.05.2019.